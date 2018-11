Geen straf voor liefje van dealer dat mee cocaïne verkocht Tim Van der Zeypen

23 november 2018

13u55 0 Mechelen Een negentienjarig meisje uit Boom is door de rechter schuldig bevonden aan drugshandel, maar kreeg voorlopig geen straf. Het meisje liep mee tegen de lamp toen het gerecht haar vriendje (22) uit Mechelen arresteerde in een drugsdossier. Soms verkocht ook zij cocaïne. “Maar dat was naïef en omdat ik verliefd was”, klonk het.

Het voormalig koppeltje werd eerder dit jaar opgepakt in Mechelen. De bal ging aan het rollen toen de 22-jarige Nour-Eddine E. werd genoemd in wat oorspronkelijk een veel groter dossier bleek te zijn. De jongeman verkocht cocaïne en gebruikte huurauto’s om tot bij zijn afnemers te geraken. Soms zette de jongeman ook zijn toenmalige vriendin in. Zij nam enkele telefoons op, moest cocaïne verdelen en bediende af en toe ook een afnemer. “Ze wist dat ze iets verkeerd aan het doen was, maar uit vrees dat meneer haar zou verlaten, bleef ze verder doen”, zei haar raadsvrouw Sylke Vankeerberghen op de zitting vorige maand. “Mijn cliënte is enkel meegesleurd door haar verliefdheid.” Er werd door de advocate een milde straf gevraagd, iets waar de rechtbank op inging. De tiener kreeg een opschorting van straf.

Drie jaar cel

Haar voormalige vriendje kwam er minder goed van af. Hij kreeg een effectieve celstraf van drie jaar en een boete van 8.000 euro. De twintiger zat ondanks zijn jonge leeftijd al maar liefst 4,5 jaar in de gevangenis. Ook werd er nog zo’n 9.000 euro verbeurd verklaard. Geld dat volgens het gerecht afkomstig was van het illegale drugshandeltje.

Vrijspraak

Tot slot werd een derde verdachte over de hele lijn vrijgesproken. Het ging om een 42-jarige zaakvoerder van een bedrijf dat wagens verhuurde. De man zou enkele huurcontracten hebben gemanipuleerd en zo volgens het parket destijds actief hebben deelgenomen aan de drugshandel. Alleen werden die feiten onvoldoende bewezen bevonden.