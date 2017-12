Geen overrompeling voor olifantje 02u39 0

Planckendael toonde het olifantenbaby'tje gisteren voor het eerst aan iedereen en niet louter aan abonnees. Dat leidde volgens communicatiecoördinator Katrien Goossens niet tot een overrompeling zoals dinsdag. "De olifantenbaby is nu elke dag tijdens de openingsuren te zien, uitgezonderd op het middaguur. Dan sluit de tempel tussen 12 en 13.30 uur om de familie wat rust te gunnen om te eten", zegt Goossens. Wie wil, kan stemmen voor een naam voor het dochtertje van May Tagu via het YouTube-kanaal van Planckendael. Ruim twee derde gaf gisteren de voorkeur aan de naam Suki. (WVK)