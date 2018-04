Geen nieuwbouw voor Hof Van Egmont WOONZORGCENTRUM VERHUIST WEL NAAR ZIEKENHUISCAMPUS WANNES VANSINA

03u13 0 Mechelen Het nieuwe Hof van Egmont komt niet in een nieuwbouw op dezelfde site. In de plaats daarvan besliste Zorgbedrijf Rivierenland het Mechelse woonzorgcentrum te verhuizen naar de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest. Dat is niet alleen sneller te realiseren, het is minder hinderlijk voor de bewoners en een besparing van 13 miljoen.

Al vele jaren wordt gesproken over de vernieuwing van het woonzorgcentrum aan de Speecqvest. Nog in 2018 zou eindelijk worden gestart met de eerste werkzaamheden, maar dat gaat niet door. Er komt geen nieuwbouw, het rusthuis verhuist wel naar Campus Zwartzustersvest. Het vroegere Dodoens komt in oktober leeg te staan bij de opening van het nieuw ziekenhuis van AZ Sint-Maarten. Het doorslaggevend argument: de prijs. "Het nieuwe Hof van Egmont werd geraamd op 48 miljoen euro, terwijl een identieke bouwprogramma in een gerenoveerde ziekenhuiscampus voor 35 miljoen kan", zegt voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland Koen Anciaux (Open Vld). Hij telt de aankoop van de ziekenhuiscampus (geraamd op 20,3 miljoen en eigendom van het Sociaal Huis) niet mee, de verkoop van de site Hof van Egmont zou volgens hem ongeveer evenveel kunnen opleveren.





Sneller

Kostprijs is niet het enige argument. De renovatie is ook sneller te realiseren dan de nieuwbouw. Als begin 2019 de ziekenhuiscampus gestript wordt, dan zouden de bewoners mogelijk al eind 2021 hun intrek kunnen nemen. Een nieuwbouw zou pas klaar zijn geweest in 2024. Een derde argument: de bewoners hoeven maar één keer te verhuizen. In het nieuwbouwscenario zouden de senioren eerst verhuizen naar een dan tijdelijk als rusthuis ingericht ziekenhuis (kostprijs 2,5 miljoen) om vervolgens terug te keren. "Terwijl mensen op die leeftijd nog verhuizen, niet sociaal is", zegt algemeen directeur van Rivierenland Peter Macken.





In het nieuwe Hof van Egmont zullen 210 bewoners kunnen verblijven. Minder dan nu, maar een aantal bedden verhuist naar het nieuwe woonzorgcentrum dat vanaf deze zomer wordt gebouwd op Roosendaelveld. Bewoners zullen in het toekomstige Hof van Egmont niet verblijven in kamers, maar in veel huiselijkere zorgflats met naast een slaapkamer ook een kitchenette en een salonnetje. Voor dementerenden komt er een vorm van kleinschalig wonen, ook de dagverzorgingscentra krijgen een plek aan de Zwartzustersvest. "Het stadsleven brengen we in het Hof van Egmont binnen in de vorm van een brasserie, kapper en superette."