Geen laatste kans voor druggebruiker 05 september 2018

"De situatie is zo niet langer houdbaar, enkel een effectieve celstraf kan zorgen voor een veilige en goede reclassering in de maatschappij", zei de rechter gisteren tegen David C. (30). De man moest zich komen verantwoorden voor het bezit en verhandelen van drugs. Hij liep tegen de lamp bij een huiszoeking. Die kwam er toen het gerecht de telefoon van C.'s vriendin had afgetapt. Bij de huiszoeking werd naast de gebruikelijke drugsmaterialen ook nog 43 gram cannabis aangetroffen.





Ontkennen deed de dertiger niet. Hij verklaarde een ernstig drugsprobleem te hebben en maar niet uit het milieu te kunnen stappen. Zijn strafregister gaf hem gelijk. Niet enkel werd hij al meermaals veroordeeld, tijdens deze feiten liepen probatie-voorwaarden van twee veroordelingen. Verder werd hij ook in de gevangenis betrapt op druggebruik.





Het parket eiste twee jaar cel, de rechter ging daar niet op in. De dertiger kreeg twintig maanden cel en een geldboete van 8.000 euro, allebei effectief. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is niet gekend. (TVDZM)