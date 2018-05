Geen handdruk? Dan weigert schepen huwelijk 08 mei 2018

Mechels schepen Marc Hendrickx (N-VA) heeft maandag geweigerd om een huwelijk te voltrekken nadat de bruid, een moslima, hem om religieuze redenen geen hand wilde geven.





"Voorafgaandelijk aan de eigenlijke plechtigheid ging ik naar de mensen toe om de hand te schudden, om niet voor verrassingen komen te staan. De bruid weigerde. Ze zei dat haar geloof en cultuur het haar verboden. Daarop heb ik haar gezegd dat godsdienstige redenen op een stadhuis niet kunnen ingeroepen worden en dat het deel van onze cultuur en gewoonten is om elkaar respectvol de hand te schudden, zeker bij een huwelijk." Volgens Hendrickx is het deze bestuursperiode al de vierde keer dat hij om dezelfde reden een huwelijk weigert te voltrekken. De beslissing van Hendrickx zorgde voor een polemiek op de sociale media. Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) is gendergelijkheid een van de fundamentele principes voor een positief samenlevingsmodel met respect voor iedereen. "We wijzen uitdrukkelijk segregatie op basis van gender af." Hij wil de komende dagen een gesprek voeren met het bewuste koppel in de hoop hen te overtuigen of tenminste tot meer begrip te komen. (WVK)