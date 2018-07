Geen graveltennis en sigaretten meer in Vrijbroekpark 28 juli 2018

De aanhoudende droogte en hitte hebben ook gevolgen voor het Vrijbroekpark. Tennissen op de gravelvelden is tot nader order niet meer mogelijk. "De gravelterreinen vragen dagelijks onderhoud waarbij veel water gebruikt wordt. Wie al een veld gehuurd had, krijgt een tegoedbon", luidt het. Ook een sigaret opsteken is er niet meer bij, net als in de andere provinciale domeinen Broek De Naeyer in Willebroek en Neteland in Duffel-Lier overigens. Het zorgt op sociale media voor hevige reacties. Vandaar dat het park via een online poll vraagt of het rookverbod permanent mag worden. Ongeveer vier op vijf antwoordt overtuigend 'ja'. (WVK)