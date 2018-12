Geen bijkomende straf voor Renaud Hardy

Seriedoder beschoot vrouw met loodjesgeweer

27 december 2018

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy wordt niet bijkomend gestraft voor het beschieten van een fietsster met een loodjesgeweer. In eerste aanleg had hij daarvoor 12 maanden cel met uitstel gekregen. Intussen werd hij door het hof van assisen veroordeeld tot levenslang, waardoor hij voor het schietincident geen bijkomende straf meer kan krijgen.

Op 1 oktober 2014 had de Mechelse seriedoder het gemunt op een vrouw uit Leest. De vrouw was ‘s avonds op weg naar huis toen ze ter hoogte van de Battelbrug in Mechelen met een loodjesgeweer werd beschoten. De schutter achtervolgde haar daarna met de auto.

Het slachtoffer kon zich met de fiets uiteindelijk uit de voeten maken. Eens thuis werd ze opgewacht door haar vriend. Die moest eveneens nog wegspringen want ook hem probeerde de schutter nog aan te rijden. Thuis merkte de vrouw op dat ze verschillende blauwe plekken had opgelopen op haar rug. Allemaal het gevolg van de loden bolletjes.

Op basis van de nummerplaat kon de schutter uiteindelijk geïdentificeerd worden als Renaud Hardy. Bij een huiszoeking werd het loodjesgeweer teruggevonden achter een haag. De politie trof er ook cocaïne aan.

De politie wist toen nog niet dat Hardy al de moord op Maria Walschaerts uit Mechelen en de moordpoging op een dokteres uit Hofstade op zijn geweten had. Wellicht is ook de fietsster aan veel erger ontsnapt. Hardy zou daarna nog Linda Doms vermoorden in Hofstade. Bij actrice Veerle Eyckermans uit Zemst bleef het bij een poging.

Hardy werd in maart veroordeeld tot de levenslange opsluiting en werd ook vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Daardoor kan hij nu geen bijkomende straf meer krijgen voor het schietincident met de fietsster, want die straf wordt volledig opgeslorpt met zijn veroordeling door het hof van assisen.