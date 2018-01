Gedicht weduwe siert kunstwerk Walravens 02u32 0

Het beeld 'Staren naar de Maan' dat sinds 2010 de Haverwerf in Mechelen siert, heeft het gezelschap gekregen van een gedenkplaat. Daarop staat vermeld dat het om een schenking van de Gidsenbond aan de stad gaat én je kan er ook een gedicht van Angela Steylaerts (86) lezen, de echtgenote van beeldhouwer Frans Walravens (89). "Ik ben daar heel fier over", vertelt de dichteres. Ze publiceerde enkele bundels. "Telkens mijn man een beeld afhad, maakte ik daar een gedicht over, zoals ook te zien is bij het beeld Icarus op de stedelijke begraafplaats." De Gidsenbond liet het beeld in 2010 in brons gieten naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag. (WVK)