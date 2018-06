Gedetineerden vrij door staking cipiers BESLISSING RAADKAMER WEGENS 'MENSONWAARDIGE OMSTANDIGHEDEN' TIM VAN DER ZEYPEN

30 juni 2018

02u41 1 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft gisteren bevolen om elf verdachten vrij te laten omwille van mensonwaardige omstandigheden als gevolg van de stakingen van de cipiers. Drie van de elf verdachten mogen effectief de cel verlaten. Tegen de andere vrijlatingen ging het parket in beroep.

De stakingen in de Vlaamse gevangenissen zijn nu al meer dan tien dagen aan de gang. "Soms krijgen gedetineerden slechts wat brood en charcuterie voor twéé dagen. En dat in een oververhitte cel", klinkt het. Bezoek is amper mogelijk, de hygiëne en verzorging van de gedetineerden is onvoldoende verzekerd en telefoonprivileges zijn er niet langer. En belangrijker: advocaten krijgen hun cliënten amper te spreken. Bovendien worden de gedetineerden die zich voor de rechter moeten verantwoorden niet meer overgebracht naar de gerechtshoven. "De situatie is bijzonder schrijnend", zegt meester Bart Vanmarcke. "Wij kunnen hen wel vertegenwoordigen in de rechtbank, maar rechters willen vaak dat de beklaagde zijn of haar persoonlijke situatie zelf komt uitleggen."





Overbevolking

Voorzitter van de raadkamer André Van Praet besliste gisteren om een statement te maken. Elf verdachten in gevangenissen in onze provincie moesten vrijgelaten worden. De reden? 'Mensonwaardige omstandigheden in de gevangenissen als gevolg van de stakingen in combinatie met overbevolking.' Want in Mechelen zitten 115 gevangenen terwijl er maar plaats is voor 89. Sommige van die verdachten werden recent nog opgepakt in het kader van een grootschalig onderzoek naar een drugsbende. Toch lopen de verdachten niet meteen de wijde wereld in. Het parket besliste immers om tegen acht vrijlatingen in beroep te gaan. Acht van de elf verdachten blijven dus voorlopig zitten waar ze zitten. Drie van hen kregen ofwel een enkelband of werden vrijgelaten onder voorwaarden.





Verschillende advocaten kunnen zich vinden in de beslissing van de raadkamer. Niet dat ze vinden dat de verdachten vrijgelaten moeten worden. Maar een statement was nodig. "Dit kan echt niet verder. Het is schandalig dat je je cliënt niet kan bezoeken tussen een voorleiding van de onderzoeksrechter en die voor de de raadkamer", luidt het nog.





Maandag overleg

De stakingen in de gevangenissen gaan inmiddels verder. De cipiers protesteren tegen een ontwerptekst van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die bepaalt dat er tijdens stakingen in gevangenissen toch een minimale of gegarandeerde dienstverlening moet zijn. Nu maandag overleggen de vakbonden opnieuw met de minister.