Gedetineerden leren Nederlands tijdens fitnessen 17 februari 2018

Van de zowat 100 gedetineerden in de Mechelse gevangenis spreekt een derde geen Nederlands. Om daar wat aan te doen, wordt het aanbod taallessen van het Centrum voor Basiseducatie uitgebreid. "Fitness staat hoog aangeschreven bij een groot deel van de gedetineerden en de drempel tot deelname is laag. Een vlot toegankelijke fitnessruimte waar gevangenen zelfstandig kunnen trainen gekoppeld aan oefenkansen Nederlands levert dubbele winst op. Naast het oefenen van de Nederlandse taal kan dit project eveneens sociale vaardigheden stimuleren zoals elkaar aanmoedigen, grenzen kennen, doorzetten, samenwerken", zegt schepen van Integratie Marc Hendrickx. Het programma 'Oefenkansen Nederlands in de gevangenis van Mechelen' loopt van 1 maart tot 31 december. De stad trekt een budget van 20.806 euro uit. (WVK)