Gedetineerde zit rustig jointje te roken in cel Tim Van der Zeypen

18 maart 2019

14u00 0 Mechelen De Mechels openbaar aanklager heeft vanochtend een celstraf van drie maanden effectief gevorderd tegen David C. uit Mechelen. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor drugsbezit in de gevangenis.

In 2018 zou C. rustig in zijn cel een jointje hebben gerookt. Het was een cipier die de gedetineerde betrapte. De joint werd in beslag genomen, bij een doorzoeking van zijn cel werd later nog eens 3,3 gram hasj aangetroffen. Ook die drugs werd in beslag genomen. De gevangenis nam contact op met de politie en die startte een onderzoek op. C. liep de afgelopen jaren heel wat correctionele veroordelingen op. Het parket eiste daarom een effectieve straf. “Er moet streng worden opgetreden tegen drugs in de gevangenis”, zei de aanklager. Naast de drie maanden cel, riskeert C. ook nog een geldboete van 8.000 euro effectief.

Niet verhoord

De verdediging ontkende niet dat er drugs werd aangetroffen bij de gedetineerde. Het stelde wel enkele vragen bij het gevoerde onderzoek. “Mijn cliënt is nooit verhoord geweest voor deze feiten”, klonk het. “Bovendien was er nog een tweede persoon in die cel. Ook hij werd niet verhoord. Hoe kan je nu weten van wie die drugs is?” Het drugsprobleem van de Mechelaar werd eveneens niet uit de weg gegaan. “Hij is een zware gebruiker en heeft het heel moeilijk om hier vanaf te geraken”, gaf de advocate nog mee. “Intussen weet hij dat die niet kan.”

Een vonnis volgt op 8 april.