Gedetineerde riskeert drie maanden cel voor joint in cel TVDZM

02 april 2019

De 35-jarige Noureddine M. uit Temse riskeert een celstraf van drie maanden effectief. De dertiger zit momenteel in de gevangenis van Mechelen. Hij zit er een celstraf uit. Vandaag stond voor hij voor de rechter omdat hij in zijn cel werd betrapt met een joint. Deze werd aangetroffen bij een celcontrole. “Beklaagde verklaarde dat hij de joint had gevonden ter hoogte van de bibliotheek van de gevangenis”, klonk het bij het parket. “Gelet op zijn zware strafblad met 36 veroordelingen op, lijken de kansen op te zijn.” Daarom vorderde het parket naast de effectieve celstraf ook nog een effectieve geldboete van 8.000 euro. De verdediging ontkende de feiten niet. Zijn raadsvrouw benadrukte dat de dertiger geen drugprobleem heeft en vroeg om de celstraf niet effectief op te leggen. “Dan zouden alle andere celstraffen ook effectief worden”, besloot de raadsvrouw. Een vonnis volgt op 29 april.