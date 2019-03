Gedetineerde riskeert celstraf voor dealen in de gevangenis Tim Van der Zeypen

15 maart 2019

10u50 0 Mechelen Soufyan E.B. uit Mechelen riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief voor het verhandelen van drugs in de gevangenis. De gedetineerde ontkende. “Aan dit strafdossier zit een reukje”, aldus zijn raadsman.

Het was een cipier die eind juni 2018 opmerkte hoe E.B. een pakje roltabak doorgaf aan een andere gedetineerde. “En toen de cipiers dat pakje roltabak onderzochten, stelden ze vast dat er naast de tabak ook zo’n 8,84 gram cannabis in het pakje zat”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Zeker omdat het oordeelde dat het om drugsdealen in de gevangenis ging. Verder hield het ook rekening met zijn drie eerdere correctionele veroordelingen. Procureur des Koning Claessens vorderde daarom een effectieve celstraf.

“Nooit verhoord”

De gedetineerde zelf had op zitting weinig zin om de rechter Suzy Vanhoonacker te woord te staan. “Alles wat gezegd moet worden, zal gezegd worden door mijn advocaat”, klonk het steeds opnieuw bij E.B. Die vroeg overigens de vrijspraak voor zijn cliënt. “Op zijn minst omdat er heel wat twijfel is”, aldus meester Ives Vekemans. “Niet alleen werd mijn cliënt nooit verhoord. Ook andere betrokkenen waaronder de gedetineerde die het pakje had gekregen en de cipier die hem had betrapt, werden nooit gehoord.”

Staking

De raadsman benadrukte ook nog dat E.B. het pakje tabak enkel moest overhandigen van een andere gedetineerde. “Hij wist zelfs niet eens dat er drugs inzat”, pleitte de strafpleiter nog. “Bovendien hecht ik ook weinig geloof aan de verklaringen van de cipier. Volgens haar zou de transactie gebeurd zijn in de werkplaats maar die was gesloten. Omdat ze cipiers op dat moment aan het staken waren.” De strafpleiter besloot dat zijn cliënt intussen al een tuchtsanctie kreeg in de gevangenis. “Een nieuwe straf zou te streng zijn", klonk het nog.

Een vonnis volgt op 10 april.