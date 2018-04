Gedetineerde riskeert boete voor bezit van hasj in cel 27 april 2018

Een Mechelse gedetineerde stond onlangs voor de rechter. Hij moest zich verantwoorden voor het bezit van hasj. "Die werd gevonden aan de onderkant van een aansteker", vertelde openbaar aanklager Peter Peereboom. De drugs werd gevonden tijdens een doorzoeking van zijn cel. De man zit in de gevangenis naar aanleiding van een voorlopige hechtenis aangaande een lopend onderzoek. Omdat het parket erg zwaar tilt aan het bezit van drugs in de gevangenis, werd de man gedagvaard. Er werd een geldboete van tweehonderd euro met uitstel gevorderd. Opdagen deed de man niet. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. Die begreep de vordering en voegde toe dat ze akkoord is met de gevorderde straf. "Meneer weet dat hij in de fout is geweest. Hij had het moeilijk in de cel en het werd hem aangeboden", besloot de raadsvrouw. Vonnis in de zaak op 14 mei. (TVDZM)