Gedetineerde krijgt na jointje in de cel nog eens drie maanden cel erbij TVDZM

08 april 2019

14u45 0 Mechelen De rechter heeft David C. uit Mechelen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie maanden. De Mechelaar zit momenteel in de gevangenis en werd er een tijdje geleden betrapt op een jointje in zijn cel.

“Het was een cipier de drugs aantrof. Dat gebeurde bij een celcontrole”, klonk het bij het parket vorige maand. “Er werd ook nog 3,3 gram hasj aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen.” De feiten werden niet betwist. Wel stelde de verdediging heel wat vragen bij het gevoerde onderzoek. Volgens de advocaat van C. werd zijn cliënt nooit verhoord. “Net zoals zijn celgenoot. Hoe kan je dan weten van wie die drugs was”, vroeg de advocaat zich af.

De Mechelaar liep in het verleden al heel wat veroordelingen op, het parket eiste een zware straf. “Niet enkel omwille van zijn strafverleden maar ook omdat er streng moet worden opgetreden tegen drugs in de gevangenis”, besloot het parket. De rechter volgde die redenering en veroordeelde beklaagde naast de effectieve celstraf ook nog tot het betalen van een geldboete van 8.000 euro waarvan een deel met uitstel.