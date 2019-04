Gedetineerde krijgt drie maanden cel erbij na dealen van cannabis in gevangenis TVDZM

11 april 2019

13u15 0 Mechelen Mechelaar Soufyan E.B. heeft drie maanden cel gekregen alsook een geldboete van 8.000 euro effectief voor het verhandelen van drugs in de gevangenis. De gedetineerde ontkende maar de feiten bleken voldoende te zijn bewezen.

Het was een cipier die eind juni 2018 opmerkte hoe E.B. een pakje roltabak doorgaf aan een andere gedetineerde. “En toen de cipiers dat pakje roltabak onderzochten, stelden ze vast dat er naast de tabak ook zo’n 8,84 gram cannabis in het pakje zat”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Zeker omdat het oordeelde dat het om drugsdealen in de gevangenis ging.

De gedetineerde vroeg de vrijspraak. “Op zijn minst omdat er heel wat twijfel is”, aldus zijn raadsman Ives Vekemans. “Niet alleen werd mijn cliënt nooit verhoord. Ook andere betrokkenen waaronder de gedetineerde die het pakje had gekregen en de cipier die hem had betrapt, werden nooit gehoord.” Het pakje roltabak werd volgens E.B. enkel overhandigd en verklaarde niet te weten wat erin zat.