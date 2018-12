Gedetineerde had jointje in cel TVDZM

14 december 2018

11u05 0

Elias M. stond voor de rechter in Mechelen. De jongeman moest zich verantwoorden voor het bezit van een jointje. De drugs werd gevonden in zijn cel in de gevangenis van Mechelen. De drugs werd eerder dit jaar gevonden bij het doorzoeken van zijn cel door cipiers. De man kreeg eerder al een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel voor gelijkaardige feiten. Procureur des Koning Lieselotte Claessens vroeg de opslorping. M.’s raadsman Bart Vanmarcke verzette zich niet tegen de gevorderde straf. “Sinds 27 november werd hij vrijgelaten in de gevangenis. Sindsdien verblijft hij in het Antwerps Drug Interventie Centrum (Adic)”, voegde de strafpleiter toe. Vonnis op 9 januari.