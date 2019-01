Gedaan met zoeken naar meldpunten. Mechelaar bundelt ze allemaal in een app Wannes Vansina

28 januari 2019

18u29 0 Mechelen Mechelaar Sander Lesage (34) heeft zopas ‘Notifeye’ gelanceerd, een app die gebruikers toelaat om mankementen aan het openbaar domein door te geven aan de bevoegde autoriteit. “Er bestaat een wildgroei aan meldpunten, Notifeye brengt deze allemaal samen op een platform”, zegt de freelancer IT’er.

Straatverlichting die niet werkt, een stoeptegel die losligt of een sluikstort. Het zijn zaken die burgers vaak storen, maar ze weten lang niet altijd waar ze het probleem kunnen melden. En al zeker niet als ze zich in een andere dan hun thuisgemeente bevinden. “Er is een gigantische wildgroei aan meldpunten. Elke overheid heeft er wel een. Voor de burger is dat totaal onoverzichtelijk. Sommige bellen dan maar noodcentrales 112 of 101 omdat ze dat wel kennen, maar daardoor zijn deze soms onbereikbaar voor dringende oproepen”, legt Lesage de bestaansreden van Notifeye uit.

Zijn start-up maakt daar een einde aan. Gebruikers selecteren in de app eerst het type melding dat ze willen doen, het toestel bepaalt vervolgens de locatie. Daarna kunnen ze een foto maken van het probleem en een omschrijving geven. De app zal het bericht tenslotte doorsturen naar het juiste gemeentebestuur. “Stel ik ben op fietstocht en kom op mijn weg een sluikstort tegen. Ook al weet ik op dat ogenblik niet waar ik ben, toch kan ik een melding maken.”

Lesage stopte de contactgegevens van 582 steden en gemeenten in de app. Bedoeling is dat daar op termijn nog andere overheden en dienstverleners bijkomen. “Ik had eerst twee jaar studiewerk kunnen verrichten, maar koos daar niet voor. Ik heb er bewust voor gekozen om klein te beginnen en vervolgens te groeien op basis van de feedback die ik krijg van gebruikers en gemeente- en stadsbesturen.”

De steden en gemeenten krijgen de meldingen initieel op een algemeen e-mailadres, maar ze kunnen dat zelf wijzigen in een voor hen ontwikkeld portaal. Daar kunnen ze zelf configureren welke meldingen waar precies terecht moeten komen, zodat bijvoorbeeld deze voor zwerfvuil meteen belanden bij de dienst milieu, deze in verband met verlichting bij Eandis.

Voor de gebruikers is de app gratis, maar gemeenten die meer willen dan louter het ontvangen van de meldingen – bijvoorbeeld analyses - betalen wel abonnementsgeld, al naargelang hoeveel mogelijkheden ze willen. Volgens Lesage zijn ze daar zeker toe bereid. “Aanvankelijk dacht ik enkel via de burger te gaan, maar in de aanloop naar Notifeye ontmoette in verschillende schepenen die dit zélf voor hun gemeente willen promoten omdat ze vinden dat het in hun gemeente beter kan.”

De app is beschikbaar voor iOS en Android of via de website https://app.notifeye.be.