Gedaan met overlast door beschadigde kasseien Abeelstraat, nieuwe Cardynstraat op komst Wannes Vansina

15 februari 2019

16u20 0 Mechelen Een aannemer start maandag in opdracht van de stad Mechelen met de vernieuwing van de Kardinaal Cardynstraat. Nog in de wijk Tervuursesteenweg starten een week later ook werken in de Abeelstraat.

De hoofdstraat en zijstraatjes van de Cardynstraat zullen zijn opgebroken tot in augustus. Na de vernieuwing van de nutsleidingen komt er nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Deze werken kaderen in de heraanleg van de volledige Gandhiwijk, waarvoor nu al wordt gewerkt in de Ivo Cornelisstraat. “Een goede zaak voor de bewoners, niet alleen voor het uitzicht, maar ook naar comfort toe”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

In de Abeelstraat worden de kruispunten met de Olmenstrat en Lorkstraat aangepakt. “De kasseitjes zijn beschadigd en zorgen voor overlast. We grijpen de vervanging nu aan om op die punten ook een verkeersplateau en verkeersremmers te voorzien, waardoor we in één beweging ook de snelheidsproblematiek in de Abeelstraat een halt toeroepen”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). De werken duren tot 22 maart.