Gecrashte inbrekers riskeren tot twee jaar cel 29 maart 2018

Vier mannen moesten zich gisteren voor de rechter komen verantwoorden voor een inbraakpoging in Mechelen op 18 januari 2018. Toen ze door een buurman werden opgemerkt, sloegen ze met hun auto op de vlucht. Ze crashten na een klopjacht op de Mechelse wegen op de autostrade E19 in Rumst. Bij het maken van een U-turn knalden ze er tegen een betonnen middenberm. Een verdachte, een Ier, werd meteen in de boeien geslagen. Een andere verdachte wat later dankzij het speurwerk van een hond. Twee andere verdachten konden ontkomen en vluchtten naar hun thuisland Ierland.





De procureur vorderde celstraffen van dertig maanden tot twee jaar effectief en geldboetes die kunnen oplopen tot 1.600 euro. De raadsman van de twee vroeg om daar niet op in te gaan. Hij vroeg een straf met uitstel en weerlegde het feit dat het parket de vier een criminele organisatie vond. "Ze zitten al een tijdje in de cel. Eens vrij willen ze opnieuw naar hun thuisland", klonk het. "Een van hen is vader van vijf kinderen en heeft een zieke vader. Hij wil hen zien."





Wat de rechter beslist, weten we op 18 april 2018. (TVDZM)