Gauwdief slaat toe in centrum TVDZM

01 maart 2019

09u10 0

In het centrum van Mechelen heeft een gauwdief twee slachtoffers gemaakt. Op de IJzerenleen werd de portefeuille van een 45-jarige vrouw gestolen. Even later overkwam een 37-jarige man hetzelfde. De portefeuilles werden gestolen uit respectievelijk de handtas en jaszak van de slachtoffers.