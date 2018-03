Gatz komt met subsidiebelofte naar Kunstproeven 13 maart 2018

02u32 0 Mechelen Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft gisteren een bezoek gebracht aan Kunstproeven, het festival dat Sjarabang jaarlijks organiseert voor personen met en zonder beperking. "Ons subsidiedossier werd twee keer afgekeurd. Daarom hebben we de minister nu uitgenodigd", zegt Marleen D'Joos van Sjarabang.

Minister Gatz bracht goed nieuws. "Ik heb dit jaar nog wat fondsen kunnen vrijmaken om het festival te kunnen ondersteunen, maar het is nog niet helemaal wat het moet zijn. We zoeken samen naar een structurele oplossing", zei hij. "Een festival als dit zou er in elke stad moeten zijn. Iedereen moet aan cultuur kunnen doen want cultuur maakt gelukkig."





Mogelijk hadden de hoofd- en handmassage die hem tijdens een rondleiding langs de vele workshops werd aangeboden de minister gunstig gestemd. Kunstproeven duurt voor het eerst drie dagen wegens het grote succes. Zelfs vanuit West-Vlaanderen kwamen bezoekers naar het Cultuurcentrum afgezakt. "We tellen dit jaar in totaal 1.140 bezoekers, maar dankzij de spreiding is het toch wat relaxter", aldus nog D'Joos. Kunstproeven vindt ook nog vandaag en donderdag plaats.(WVK)