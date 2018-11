Fraudeur riskeert 18 maanden cel: “Ik wou snel geld verdienen” Tim Van der Zeypen

14 november 2018

17u55 0 Mechelen Een 29-jarige man uit Beringen riskeert een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 6.000 euro. De twintiger stond terecht omdat hij zijn bankrekeningnummer gaf aan een Nederlandse phisingbende.

De Limburger werd in 2016 voor het eerst gecontacteerd door de bende. Via Instagram hadden ze hem gevraagd of hij zijn bankrekeningnummer wou geven. In ruil zou hij de helft van een bedrag dat erop zou worden gestort, zelf mogen houden. “Ik wou snel geld verdienen en ben dom geweest”, zijn de twintiger op zitting. “Ik heb niet getwijfeld en ik heb ja gezegd.” Niet veel later stond er plots 5.121 euro op zijn rekening. Geld dat gestolen bleek te zijn bij een slachtoffer uit het Mechelse nadat de bende een phisingmail had gestuurd.

De bank kon de verdachte transactie snel achterhalen, schrapte beklaagde en bracht de politie op de hoogte. Niet veel later werd de 29-jarige verhoord. Opmerkelijk is dat de twintiger de feiten toegaf maar blijkbaar niet snel zijn lesje had geleerd. Enkele maanden later stuurde de Nederlandse bende een bericht via WhatsApp waarin werd gevraagd om een nieuwe rekening bij een nieuwe bank te openen. Beklaagde volgde de instructies maar deze keer geraakte bende niet verder dan een poging tot phising.

“Meegewerkt aan criminaliteit”

Het parket eiste daarom een effectieve celstraf van achttien maanden alsook de geldboete. “Het zijn ernstige feiten en meneer droeg bij tot een zeer ernstige vorm van criminaliteit”, besloot het parket. De verdediging vroeg dan weer de vrijspraak. De feiten werden niet betwist maar volgens de raadsvrouw van beklaagde was er bij de twintiger nooit de intentie om iemand op te lichten. Ondergeschikt aan de vrijspraak werd er gepleit voor een werkstraf of een oplichting. Op 12 december krijgt hij zijn vonnis.