Frans duo rijdt verloren... en besteelt dan maar juwelier 15 februari 2018

Twee mannen moesten zich gisteren komen verantwoorden voor de diefstal van een horloge van maar liefst 750 euro. De diefstal vond plaats bij juwelier Maes in Mechelen.





Het duo riskeert elk een celstraf van tien maanden effectief. De feiten dateren inmiddels van iets meer dan een jaar geleden. "Een van beklaagden stapte de winkel binnen en ging ervandoor met een horloge", luidde het in de vordering van de aanklager. Meteen na de diefstal werd de politie ingelicht. Zij begon met de zoektocht naar de daders en kon hen vrij snel identificeren. De politie zette hun vluchtauto aan de kant en beiden werden meegenomen naar het politiekantoor. Omdat de horloge bij een van de beklaagde werd aangetroffen, had ontkennen geen zin meer. "Het was een gelegenheidsdiefstal", zei de man. Zijn kompaan ontkende: "Ik wist van niets." Naar eigen zeggen waren de twee mannen, beiden wonend in Rouen, van Nederland onderweg naar huis maar waren ze in Mechelen verloren gereden. "Ongeloofwaardig", oordeelde de procureur. Gisteren lieten beide mannen verstek gaan. Op 14 maart weten we het vonnis van de rechter.