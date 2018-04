Frans (102) in de bloemetjes gezet 30 april 2018

02u37 0 Mechelen In Mechelen werd afgelopen weekend Frans De Preter in de bloemetjes gezet. Morgen, 1 mei, viert de Mechelaar zijn 102de verjaardag.

Frans werd geboren in 1916. Sinds jongs af aan is hij gepassioneerd bezig met auto's. Nog voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, ging hij aan de slag in een autogarage op de Nekkerspoel. Na de oorlog ging hij les geven. In de Technische Scholen Mechelen gaf hij gedurende drie jaar een keer per week les geven ik autotechniek. In 1948 werd hij zelfstandige en startte hij zijn eigen autogarage op. Vijf jaar later stapte hij opnieuw over naar het lesgeven.





Autotechniek

Tot aan zijn pensioen onderwees hij duizenden leerlingen het vak paswerk en autotechniek. Frans is de oudste van vier kinderen. Zelf kreeg hij met vrouw Augustina Peeters zeven kinderen. Zijn vrouw overleed op haar zestigjarige leeftijd. Inmiddels heef Frans negen kleinkinderen en is hij overgrootvader van tien achterkleinkinderen. Zaterdag kwam schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx langs in zijn woning langs de Blokstraat in het centrum van Mechelen. Hij kwam de 102-jarige in de bloemetjes zetten. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn hele familie. Zij zakten voor de verjaardag af naar Frans' woning. (TVDZM)