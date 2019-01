Foundation steunt voedingsproject voor kansarme kinderen van Sint-Vincentius Wannes Vansina

18 januari 2019

Tien Antwerpse verenigingen hebben vandaag een award en bijhorende geldsom ontvangen van de BNP Paribas Fortis Foundation. De stichting steunt zo hun educatieve projecten tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren. Een van de ontvangers is Sint-Vincentius uit Mechelen. De vereniging krijgt 5.000 euro. De vereniging zal het geld gebruiken voor het project ‘Gezonde voeding voor kinderen in kansarme gezinnen van Mechelen’. Het is de negende keer dat de Foundation de awards uitreikt. Ze verdeelt in totaal 828.000 euro onder 93 projecten.