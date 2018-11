Fototoestel gestolen TVDZM

12 november 2018

13u44 0

Bij een woninginbraak langs de Berendansstraat is een fototoestel gestolen. De dieven geraakten binnen langs de achterkant. Er werd een raam geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. De dader is spoorloos. De politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.