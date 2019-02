FOTOREEKS/VIDEO Zelfs kleuters nemen deel aan succesvolle klimaatbetoging: “Op de speelplaats geoefend” Wannes Vansina

28 februari 2019

11u21 0 Mechelen Youth For Climate Mechelen blikt terug op een succesvolle klimaatbetoging. Meer dan duizend scholieren stapten deze ochtend mee op in de Dijlestad om een degelijk klimaatbeleid te eisen, een pak meer dan de organisatie vooraf had gehoopt. Zelfs kleuters deden mee. “We hebben op voorhand geoefend.”

De Mechelse klimaatspijbelaars trokken vandaag niet naar Antwerpen voor de nationale klimaatbetoging met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg , maar bleven in eigen stad. “We hopen op 500 à 700 deelnemers”, aldus de organistoren vooraf. Het waren er veel meer die om 9 uur verzamelden op de Grote Markt. Zeker duizend jongeren waren ‘paraat voor het klimaat’, waaronder ook heel wat kinderen.

Basisscholen Villa Zonnebloem, Sint-Pieter en Ursulinen Mechelen waren opvallend aanwezig – ook al omwille van de veel kleurigere borden - de laatste zelfs met een heleboel kleuters. Volgens kleuterjuffen Tine Hermans en Anika Moeyersons zijn ze zeker niet te jong. “We hebben in de klas met hen rond milieu gewerkt, over dat ze papiertjes niet op de grond mogen gooien en de waterkraan niet te lang mogen laten openstaan.”

De kinderen wilden volgens hun juffen ook heel graag komen, al zagen ze er bij aanvang wel wat overdonderd uit. “Bij het vertrek waren ze niet te stoppen. We hebben de betoging ook vooraf geoefend op de speelplaats. Tijdens de optocht zorgen we ervoor dat ze omringd zijn door oudere leerlingen van de school”, aldus de juffen.

Boodschapper

Na afloop van de betoging namen de woordvoerders van Youth For Climate Mechelen het woord. Ze waren behoorlijk hard voor de politici van ons land. “Het gaat te traag. Vandaag is de achtste keer dat we op straat komen, maar wat is er al gebeurd?”, vroeg Janten Versteele de massa. “Niks”, luidde het antwoord. “Wij riskeren preken, strafstudies en diploma’s, terwijl zij in hun schulp kruipen.”

Een schor geschreeuwde Amina Vandenheuvel reageerde op de kritiek die de klimaatspijbelaars vaak moeten horen, ook vandaag weer, van aan de zijlijn. Dat ze beter op school zouden zitten of zelf niet duurzaam leven. “Op de boodschapper schieten is gemakkelijker dan het over de echte problemen te hebben!” “Als wij moeten wachten tot we met een diploma voor een oplossing kunnen zorgen, dan is het te laat”, vulde Versteele aan.

Strafstudie

Enkele scholen maakten van de betoging een klasuitstap, zoals Campus Botaniek. De meerderheid kwam individueel. Maaike Daelemans (13) en Hannah Vrambout (13) mochten van hun Campus Pitzemburg deelnemen, maar krijgen wel een B-code (voor ongewettigde afwezigheid). “We moeten iets doen, voor de dieren en onze kleinkinderen.”

Lindsy Sanneh (16) en Jente Carpentier (16) moeten naar eigen zeggen niet op te veel begrip van hun COLOMAplus-schooldirectie rekenen. “Wij mogen hier absoluut niet zijn. We gaan strafstudie krijgen en bij de coach moeten komen.” Maar dat hield hen dus niet tegen. “Sommige mensen zeggen dat het niets uithaalt, maar dat is niet waar. Er wordt over gepraat, het bewustzijn groeit. Dat is belangrijk, want wij willen beter!”

Incidenten waren er niet. Youth For Climate Mechelen beraadt zich intussen over volgende acties in eigen stad. Mogelijk vindt tijdens de krokusvakantie een zwerfvuilactie plaats, maar dat is nog niet zeker.