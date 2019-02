FOTOREEKS/VIDEO Meer dan duizend scholieren nemen deel aan klimaatbetoging Wannes Vansina

28 februari 2019

11u21 0

Youth For Climate Mechelen blikt terug op een succesvolle klimaatbetoging. Meer dan duizend jongeren en kinderen stapten deze ochtend mee op in de Dijlestad om een degelijk klimaatbeleid te eisen, een pak meer dan de organisatie vooraf had gehoopt. Verschillende scholen namen klassikaal deel. Andere jongeren individueel, soms met een strafstudie tot gevolg. Bij de deelnemers grote boosheid over de houding van de politici. “Acht weken voeren wij actie en wat is er al gebeurd?”, vroeg Janten Versteele. “Niks”, antwoordde de massa. “Wij riskeren preken, strafstudies en diploma’s, terwijl zij in hun schulp kruipen.” Amina Vandenheuvel reageerde op de kritiek die de jongeren krijgen voor hun spijbelacties. “Op de boodschapper schieten is gemakkelijker dan het over de echte problemen te hebben.”

