Fotografen maken kunstwerken van natuur Wannes Vansina

14 januari 2019

Sinds zondag en nog tot en met 28 februari loopt in het bezoekerscentrum van het Vrijbroekpark in Mechelen een fototentoonstelling met werk van Edwin Brosens en Leoreta Vezaj. “Onze kunst is het fotograferen in de natuur en deze op creatieve wijze te bewerken zodat telkens unieke kunstwerken ontstaan”, vertellen ze. De expo is elke werkdag te bezoeken tussen 9 en 16.30 uur.

Meer info op de websites van Edwin Brosens en Leoreta Vezaj.