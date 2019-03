Fotograaf Jasper Jacobs wint weer award met Nafi Thiam. “Ze is mijn geluksbrenger” Wannes Vansina

28 maart 2019

17u35 0 Mechelen Mechelaar Jasper Jacobs (29) heeft voor het tweede jaar op rij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen van de Nikon Press Photo Awards. De fotograaf van persagentschap Belga heeft dat opnieuw te danken aan atlete Nafi Thiam.

Het fotominnende grote publiek koos resoluut opnieuw voor Mechelaar Jasper Jacobs en selecteerde zijn fotoreeks van Nafi Thiam met de toepasselijke titel ‘De 7 werken van Nafi Thiam’ als winnaar van de Publieksprijs. Vorig jaar won Jacobs ook al de publieksprijs én de sportprijs met een foto van de meerkampster.

“Ze is een beetje een geluksbrenger voor mij”, lacht Jacobs. Al was hij daar op het moment van het maken van de beelden niet mee bezig. “Ik had er een goed gevoel bij, zeker bij het hoogspringen, maar het is pas bij het selecteren van de beelden achteraf dat je weet of ze prijswaardig zijn of mensen kunnen raken.”

Los van de prijzen heeft de Mechelaar een band met Thiam. “Zij is gegroeid met mijn fotografie. Ik ben haar beginnen volgen toen ze nog een opkomend talent was. Elke stap die ze heeft gezet, was ik er bij. Het helpt ook om je onderwerp te kennen. Zo weet ik bijvoorbeeld of ze links of rechts zal draaien.”