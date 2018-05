Fort erkend als Belgisch Oorlogsgraf, gedenkteken in slechte staat 22 mei 2018

02u31 0 Mechelen Het War Heritage Institute heeft het Fort van Walem als eerste en enige fort erkend als bijzondere herinneringsplek binnen het project 'Vergeten Helden'. Het gedenkteken verkeert wel in slechte staat.

Voorzitter van het War Heritage Institute Koen Palinckx en gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens onthulden de gedenkplaat 'Belgische Oorlogsgraven' afgelopen zondagochtend bij de start van de opening van de Fortengordel. Die lokte duizenden bezoekers naar de (grotendeels) opengestelde forten in de provincie. De beslissing om de gedenkplaat te plaatsen, werd genomen uit respect voor de soldaten die er tijdens de Eerste Wereldoorlog effectief hun eeuwige graf vonden.





Ontploffing

"Tientallen soldaten lieten het leven bij een ontploffing in het fort. Hun lichamen konden in de krater niet meer worden teruggevonden. Met grote deemoed en groot respect bewijzen we eer aan deze vergeten helden", zei gedeputeerde Luk Lemmens. De gedenkplaat werd onthuld aan het gedenkteken. Dat werd zichtbaar aangetast door de tand des tijds. "Het is inderdaad in zeer slechte staat", bevestigt Tony Van den Broeck van Natuurpunt. "En dat is een probleem. Monumentenwacht heeft een onderzoek gevoerd en adviseert de aanstelling van een bouwkundig ingenieur. Dat moeten we als Natuurpunt natuurlijk kunnen verantwoorden."





Natuurpunt is beheerder van het doorgaans voor het publiek gesloten Fort van Walem, waarin een kolonie vleermuizen huist. (WVK)