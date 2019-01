Fluo loopevenement Q-Run To You komt naar De Nekker Wannes Vansina

30 januari 2019

18u27 0 Mechelen Qmusic-dj Sam De Bruyn heeft vandaag op de Grote Markt van Mechelen een nieuwe editie van de Q-Run To You voorgesteld. Het avondlijke loopevenement met neonlichten, glowsticks en vette beats komt op 23 maart naar De Nekker.

Aanvankelijk zou Sam De Bruyn voor de lancering van het evenement van de Q-studio’s in Vilvoorde naar Mechelen lopen, maar de sneeuw besliste daar anders over. Maar hij kwam wel naar het marktplein om er met een druk op de knop een container te openen die bezoekers nog tot en met vrijdag laat proeven van wat de Q-Run To You te bieden heeft.

De Q-Run To You is toe aan zijn derde editie, na haltes in Hasselt en Aalst. Het concept blijft ongewijzigd. Opnieuw zullen duo’s op het parcours van 5 km naar elkaar toelopen. “In het donker op een keitof verlicht parcours. Veel lopers zijn mega fluo verkleed”, zegt Sam De Bruyn. “Het is lichtjes sportief, maar ook gewoon een feest. Perfect dus. Na hun inspanning kunnen de lopers feesten tijdens de Q-Run To You Party in de Nekkerhal.”

De Bruyn verwacht er veel van. “Mechelen is soms een onderschatte stad. De inwoners gaan bewijzen dat ze gigantisch sportief zijn en heel hard kunnen feesten. Van dat laatste ben ik alvast zeker: ik heb hier op de Grote Markt een keer met oudjaar gedraaid en dat was ‘pretty epic’.”

Qmusic mikt op 6.000 deelnemers. Inschrijven kan vanaf vandaag met een running mate of als groep via qmusic.be. Een ticket voor de avondrun en de party kost 20 euro.