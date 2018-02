Flats geviseerd 21 februari 2018

02u25 0

Op de Antwerpsesteenweg zijn twee appartementen geviseerd. Een keer geraakten de dieven binnen, de andere keer niet. Het ging telkens om een appartement op het gelijkvloers. Bij de ene flat raakte de voordeur beschadigd. Bij de andere appartement werd er een raam geforceerd. De woning is doorzocht maar over een mogelijke buit is nog niets geweten. (TVDZM)