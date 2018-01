Firma vult brooddoos voor uw kind AL 38 SCHOLEN WERKEN SAMEN MET LUNCH@SCHOOL ANTOON VERBEECK

Een boterham met smeerkaas en kerstomaatjes (l.) en boterham met omelet en broccoliroosjes behoren tot het gamma. . Mechelen Jeff Philipsen (34), zaakvoerder van het Mechelse bedrijf Repas Catering, gaat vanaf maandag onder de naam Lunch@school gezonde lunchpakketten afleveren in lagere scholen van de Mechelse regio. Een proefperiode bij basisschool De Vlieger in Heffen is vorig jaar positief onthaald.

Met Lunch@school ontvangen kinderen van de lagere school voor hun middagmaal een gezond lunchpakket. Dat kan bestaan uit boterhammen met beleg en een stukje fruit tot een bagel of wrap. Het kind krijgt elke dag iets nieuw in zijn brooddoos, de ouder wint tijd.





Jeff begon in 2015 al met het uitwerken van zijn project en was daarmee de eerste in ons land. Vorig jaar in april konden de ouders van de leerlingen van basisschool De Vlieger in Heffen als allereersten een beroep doen op Lunch@school.





"Na de proefperiode in Heffen ontvingen we veel positieve reacties. In de zomer hebben we ons platform verder uitgewerkt. Van september tot aan de kerstvakantie hebben we in zeven scholen Lunch@school aangeboden. Dat aanbod trekken we nu door naar 38 scholen uit de Mechelse regio, goed voor meer dan vijftig locaties", zegt Jeff. "Het zijn de ouders en niet de scholen die zich kunnen inschrijven voor Lunch@school. De scholen die vanaf maandag in ons leveringsgebied liggen, zijn ondertussen al geïnformeerd over onze werking. Wanneer een ouder op ons een beroep doet, laten we de school weten om welk uur we het lunchpakket bezorgen. Ondertussen ontvingen we al verscheidene sleutels van refters om alles zo vlot mogelijk te doen verlopen."





Het goedkoopste brooddoosabonnement kost 3 euro, daar krijg je een normale lunch voor de jongste leeftijdscategorie voor. Voor het duurste pakket, dat geschikt is voor de oudere leeftijdsgroepen, die tijdens de middag meer eten, tel je 5 euro neer. "Dit is een iets uitgebreidere lunch met af en toe een bagel of wrap", klinkt het.





"Alles wordt dagvers klaargemaakt in ons atelier en we houden rekening met de allergieën. Voor de samenstelling van onze pakketten hebben we samengewerkt met een voedingsdeskundige. De focus licht op gezond eten, maar zo nu en dan steekt er ook een boterham met choco tussen."





"Het is een win-winsituatie. De ouders hoeven zich in de drukke ochtend niet langer zorgen te maken over de lunch van hun kind, en de kinderen krijgen iedere dag iets anders voorgeschoteld. Stel dat de luncht toch niet in de smaak valt, dan hebben we nog altijd een alternatief. Na de paasvakantie is het de ambitie om in de hele provincie lunchpakketten te bezorgen. We merken dat niet alleen de ouders en de kinderen, maar ook de scholen enthousiast zijn. Er zit zeker toekomst in."