Filmvzw neemt intrek in gebouwen toekomstige islamschool 03 juli 2018

02u59 0 Mechelen Het voormalige Ensign Tegelkachels in Mechelen heeft deels een nieuwe bestemming. Niet als islamitische basisschool, wel als filmvzw.

De voormalige tegelkachelzaak in de Caputsteenstraat werd in 2014 failliet verklaard. Sinds kort is er opnieuw activiteit. De vzw LOF (ook bekend als This Is Y) van Said Aghassaiy (Pita) neemt er zijn intrek in.





"Dankzij 'Stapelgek op M' heb ik een pak meer leden, een veertigtal nu. Gevolg: plaatsgebrek, want daar is in mijn studio in Leest geen plaats voor. Eerst probeerden we via de stad een locatie te vinden, maar nadat dit niet lukte, ben ik op zoek gegaan op de privé-markt." De filmmaker is enthousiast. "Deze site is geknipt. Voldoende groot om te vergaderen en met parkeerplaats." Ook een antiquair maakt gebruik van de site. "Als we in de winter iets moeten filmen, kunnen we mogelijk de ruimte decoreren met zijn meubelen. Stiekem hoop ik dat de school er niet komt, dan kunnen wij blijven", lacht hij, al benadrukt hij dat hij niks tegen het project heeft. (WVK)