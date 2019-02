Filmpjes op Instagram verraden Mechelse brandstichters: “Acht verdachten aangehouden,

een man kreeg enkelband” Tim Van der Zeypen

26 februari 2019

19u00 0 Mechelen Het parket heeft dinsdagmiddag de aanhouding van 9 Mechelse jongeren bevestigd. De jongeren worden verdacht van verschillende brandstichtingen in Mechelen afgelopen weken. Opmerkelijk is dat het onderzoek in een stroomversnelling kwam nadat de politie filmpjes van de branden vond op Instagram.

De Mechelse hulpdiensten moesten tussen vrijdag 15 en dinsdag 19 februari verschillende keren uitrukken voor branden. “Volgens de vaststellingen van de branddeskundige ging het steeds om verdachte branden”, liet parketwoordvoerster Lieselotte Claessens eerder al weten. Hierop startte het parket onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl en zo’n vijftien rechercheurs van de lokale politie Mechelen-Willebroek vijf onderzoeken op naar feiten van opzettelijke brandstichting bij nacht, als dader en/of mededader, het deel uitmaken van een vereniging van misdadigers en het misbruik van communicatiemiddelen om overlast of zelfs schade te veroorzaken.

Instagram

Afgelopen donderdag kenden de onderzoeken hun eerste successen. Naar verluidt stootte de recherche toen op verschillende filmpjes op de sociale netwerksite Instagram. Volgens enkele bronnen werd er niet enkel gefilmd hoe de branden werden aangestoken, maar werden volgers ook aangespoord om een voorbeeld te nemen. De politie voerde de afgelopen dagen tal van huiszoekingen uit en kon zo in totaal 11 verdachten arresteren. “Negen werden uiteindelijk voor de onderzoeksrechter geleid”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. “Acht werden er aangehouden door de onderzoeksrechter. Een iemand werd na verhoor in vrijheid gesteld onder strikte voorwaarden.”

Molotovcocktail

Vrijdag verscheen er al een verdachte voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van het gooien van een molotovcocktail naar een bushokje, enkele vuilnisbakken en naar de gevel van een school in de Nekkerspoelstraat. Zijn aanhouding werd toen al bevestigd. Dinsdagochtend verschenen, onder strikte veiligheidsvoorzieningen, nog zes andere verdachten voor de raadkamer. “Ook hun aanhouding werd in de loop van deze namiddag (dinsdagnamiddag, nvdr.) door de raadkamer met een maand verlengd”, maakt parketwoordvoerster Claessens nog bekend.

Volgens onze informatie verschenen twee van de zes verdachten in het onderzoek naar hun betrokkenheid van de feiten in de Nekkerspoelstraat. “Wij wachten het verdere onderzoek af”, zei advocate Sylke Vankeerghen na afloop van de raadkamer. Zij wilde enkel kwijt dat ze een vrijlating onder voorwaarden vroeg. De voorzitter van de raadkamer ging niet in op haar verzoek.

Gekende criminelen

De vier anderen werden gearresteerd in het onderzoek naar de brandstichtingen van de bestelwagens in de Mahatma Gandhiwijk. Allen zijn bij politie en gerecht bekend voor eerdere feiten. Onder hen ook Yassir E.G. (25), de twintiger mét een gevuld strafregister werd in oktober 2018 nog veroordeeld tot een werkstraf van driehonderd uur na een inbraak in een taverne in Oud-Heverlee. “Mijn cliënt ontkent zijn betrokkenheid”, reageert zijn raadsman Steff Stevens. “Hij was op dat moment niet in Mechelen.”

“Onderzoek loopt”

Naast de brandstichtingen in de Nekkerspoelwijk en de twee in de Mahatma Gandhiwijk (waarbij brand werd gesticht in bestelwagens van Fluvius en een lichte vrachtwagen, red.), lopen er twee onderzoeken naar de brandstichting van een bromfiets en van bestelwagens van de politiezone Brussel-Hoofdstad. De bestelwagens stonden geparkeerd op een afgesloten parking van de autogarage Mercedes langs de Brusselsesteenweg. Maar voor deze feiten werd nog niemand aangehouden.

Represailles

Over het motief van de brandstichters is er nog steeds geen officiële uitleg. In de buurt werd er gedacht aan een wraakactie, nadat de politie op de Tervuursesteenweg twee weken geleden een buurtbewoner (34) van de Mahatma Gandhiwijk doodschoot. Die was kort daarvoor vier mensen alsook de politie te lijf gegaan met een mes. Een vrouw werd daarbij verschillende keren in de hals gestoken. Enkele bronnen bevestigen dat er kort na zijn overlijden door enkelen werd opgeroepen om ‘zich te verzetten’.

“Rust teruggekeerd”

Na de angstpsychose, die de Mechelaars zo’n vijftal dagen lang bezig hield, keerde intussen de rust in de wijk terug. Iets wat ook burgemeester Bart Somers (Open Vld) benadrukt: “De verdachten die werden opgepakt, hebben de buurt onterecht een slechte naam gegeven én zelfs mensen in gevaar gebracht. Dankzij de inspanning van de onderzoeksrechter, het parket, de politie en de buurtbewoners kon dit onderzoek op korte tijd worden aangepakt.”