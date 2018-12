Filmhuis breekt bezoekersrecord. “Zouden makkelijk derde dag kunnen vullen” Wannes Vansina

30 december 2018

16u18 0 Mechelen Filmhuis Mechelen mag tevreden terugblikken op 2018. Met 12.722 toeschouwers ging het een flink stuk boven het eigen twee jaar oude bezoekersrecord.

Geert Op de Beeck verklaart het succes door het verhoogde aantal vertoningen. “We zitten nu al aan vier vaste vertoningen per week: twee op maandag en twee op dinsdag.” Een andere verklaring: de kwaliteit van de programmatie. “Als je naar het Filmhuis komt, moet je achteraf kunnen zeggen: ‘Blij dat ik gekomen ben’. Je merkt dat ons publiek vaak terugkomt, ook voor films die ze niet kennen.” Volgens Op de Beeck is er zeker ruimte voor een derde Filmhuisdag, al zou dat wel wat organisatie vragen voor de vrijwilligerswerking. “We doen nu al extra’s zoals de kinderfilmontbijten in samenwerking met het Cultuurcentrum en Kidscam en projecten als Cinema Canvas deze zomer.”

Verouderde zaal

Een pijnpunt blijft: de verouderde zaal. “Deze is zestig jaar oud en er zijn nooit structurele investeringen in gebeurd. Ze is niet aangepast aan de noden van deze tijd. We zijn dan ook blij in het nieuwe bestuursakkoord te lezen dat de zaal zal worden omgebouwd tot een kwalitatieve filmzaal. Wat ons betreft: liefst zo snel mogelijk. Ik denk dat ons publiek beter verdient”, besluit Op de Beeck.