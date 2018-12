Figurentheaters baren festival PodVis, “voor jongeren en (verdorven) kinderen” Wannes Vansina

12 december 2018

18u31 0 Mechelen Mechelen is een bijzonder festival rijker. Beeldsmederij De Maan slaat begin januari de handen in elkaar met het Cultuurcentrum, Theater Froe Froe uit Antwerpen en Ultima Thule uit Gent voor PodVis, een erg laagdrempelig feest voor alle liefhebbers van visuele podiumkunsten.

Twee jaar geleden contacteerde Stef De Paepe, artistiek leider en directeur van De Maan, de collega’s van Froe Froe en Ultima Thule om te bekijken of een strakkere samenwerking mogelijk was tussen de figurentheaters. Uit dat contact werd PodVis geboren. Van 3 tot 6 januari veroveren figuren, poppen, multimedia en zelfs vertimmerde muziekinstrumenten verschillende podia en zelfs de Grote Markt. De vier partners presenteren hun topvoorstellingen aangevuld met onder meer internationale voorstellingen, producties van over de taalgrens, een tentoonstelling en doorlopende buitenactiviteiten.

“We kozen voor de kerstvakantie omwille van de kerstsfeer en om weg te blijven van schoolvoorstellingen. We houden het heel toegankelijk met ticketprijzen van 7 à 10 euro”, zegt Depaepe. Figurentheater wordt vaak geassocieerd met kinderen en zij zijn inderdaad al welkom vanaf anderhalf jaar, maar het programma bevat evengoed twee voorstellingen voor “verdorven kinderen” (volwassenen). Het festival biedt ook kansen aan zeven jonge makers. Zij tonen hun talent op een parcours dat leidt langs bijzondere locaties als het vroeger koraalhuis en de zolder van de Sint-Romboutskathedraal. “Belangrijk, want veel figurentheatermakers als Paul Contryn zijn rond de 60. Er is nood aan opvolging”, weet de directeur. Daarnaast vinden ook workshops plaats voor jongeren van J@M en andere geïnteresseerden.

Ook zonder ticket of inschrijving ben je welkom in De Maan of het Cultuurcentrum. “Voor heel wat dingen kunnen mensen vrij binnenlopen. De bibliotheek verbouwt ons café, er is kinderopvang voor ouders met te grote of te kleine kinderen voor de voorstellingen en er staan installaties. Een uurtje gewoon komen rondhangen met je kind kan zeker ook”, zegt Lies Timperman van Cultuurcentrum Mechelen. PodVis is zo volgens de organisatoren een verkapt straatfestival. “Met een fabriekje waar je als ‘ik’ binnengaat en als ‘wij’ weer buiten komt, een wandelende walvis, een gigantisch figuur om zelf te laten dansen, een pretpakket met ballen en zevenmijlslaarzen, een spiegel om vol te spuiten, een donker tentenbos om in te lezen... Heel wat om dus ook gewoon gratis te komen beleven, binnen en buiten.”

Bedoeling is van PodVis een biënnale te maken. Schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen) is blij dat Mechelen het decor mag zijn voor het festival van bovenlokaal belang. “Mechelen heeft altijd al een voortrekkersrol gespeeld in het figurentheater in Vlaanderen en ver daarbuiten.” De organisatoren zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken bij de technici of bij het onthaal. Contact opnemen kan via fien.doumen@mechelen.be.

https://podvis.be/nl