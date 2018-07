Fietszenders te koop voor 25 euro 05 juli 2018

Vanaf 1 juli zullen de 1.800 resterende fietszenders die de stad in stock heeft, worden verkocht voor 25 euro per stuk aan Mechelaars, 50 (aankoopprijs) aan niet-Mechelaars. In een eerste fase werden al zo'n 2.500 fietszenders verkocht aan een gunsttarief van 10 euro. "Ze werden intussen allemaal in fietsen geplaatst", zegt preventieschepen Stefaan Deleus. De zenders maken contact met 60 'ontvangers' in de politiezone, waardoor de fietsen bij diefstal sneller kunnen worden gevonden. Gemeenteraadslid Indrani Muyldermans (sp.a) wilde weten hoeveel gestolen fietsen al werden teruggevonden dankzij de zenders, maar daar kon het college niet op antwoorden. "Het aantal fietsdiefstallen is wel gedaald naar gemiddeld 10 per week. Vorig jaar telden we nog 13 diefstallen per week." (WVK)