Fietsster die werd aangevallen door messentrekker getuigt: "Veel pech, maar ook geluk gehad” Tim Van der Zeypen

13 februari 2019

18u15 0 Mechelen Een dag nadat Danielle Stevens uit Mechelen op straat werd aangevallen door Mohamed El Ouakili (34) herstelt het slachtoffer van de agressor thuis van haar verwondingen. De Mechelse werd dinsdag neergestoken door de dertiger die later zou worden neergeschoten door de politie. De vrouw kreeg messteken in haar hals en in haar aangezicht. “Ik heb mijn leven te danken aan de politie en een verpleegkundige in de buurt”, getuigt Danielle.

Kort nadat de vrouw bij haar dokter en de apotheker was geweest, fietste ze nog snel even naar de supermarkt in haar straat om boodschappen te doen. Plots dook El Ouakili voor haar op. “Hij was op dat moment op enkele auto’s aan het slaan”, luidt het. “Nadien kwam hij mijn richting uitgewandeld en haalde hij meteen uit met twee messen die hij samen met een gsm in zijn handen had.” Danielle viel op de grond en probeerde de man vervolgens van haar van haar af te slaan door wild in het rond te trappen. Zonder succes. De man ging als een wildeman verder en stopte niet met steken. “Hij wou me doden. Dat zag je aan zijn gezicht”, gaat Danielle verder. “In zijn ogen zag ik de haat, de razernij en de waanzin.”

De politie was op dat moment al op weg naar de supermarkt op de Tervuursesteenweg nadat ze een melding hadden gekregen dat een man twee vrouwelijke klanten probeerden aan te vallen. Volgens de Mechelse kwamen een vijftal agenten uiteindelijk tussenbeiden. Van wat er nadien volgde, is niet alles meer even duidelijk voor Danielle: “Ze hebben geroepen en dan is er geschoten. Heel dicht bij mij. Daarna is hij terug recht gestaan, heeft hij willen verder lopen en op dat moment is er opnieuw geschoten. Er is van alles geroepen maar wat allemaal weet ik niet zo goed meer.”

De 34-jarige werd uiteindelijk getroffen verschillende kogels. Volgens informatie werden er tien kogels afgevuurd door vier agenten van het politiekorps. El Ouakili viel op de grond neer en stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Het labo, een ballistisch deskundige, het parket en onderzoeksrechter Philippe Van Linthout kwamen ter plaatse voor onderzoek. Er werden twee onderzoeken opgestart. “Enerzijds de geweldsfeiten die aan het schietincident vooraf gingen en anderzijds naar de schoten die gelost zijn door de politie”, aldus het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Dat onderzoek is momenteel nog steeds lopende.

De betrokken agenten werden intussen verhoord door de onderzoeksrechter, worden opgevangen door een team van psychologen en werden tijdelijk op non-actief gezet. Naast de steekpartij op straat en de aanval op de klanten van de supermarkt, haalde hij vooraf ook nog uit met een mes naar zijn eigen vrouw. Die moest op de vlucht slaan door uit het raam van hun appartement te springen. Ook zij liep verwondingen op. Bij de huiszoeking van de politie in de flat van El Ouakili werd later een afscheidsbrief aangetroffen.

Intussen herstelt Danielle thuis verder van haar verwondingen. “Ik heb heel veel pech gehad maar tegelijkertijd ook heel veel geluk en goede beschermengel”, vertelt de alleenstaande moeder van vier kinderen. Morgen (donderdag, red.) moet ze opnieuw naar het ziekenhuis. De wonden zijn zo diep dat er een plastisch chirurg aan te pas moet komen. Bovendien zijn ook de psychische gevolgen bijzonder groot. “Ik durf niet naar buiten gaan en de feiten spelen zich als een film steeds opnieuw af in mijn hoofd. Veel geslapen heb ik nog niet”, besluit Danielle.