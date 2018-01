Fietsster (50) gewond 25 januari 2018

02u33 0

Bij een verkeersongeval op de Zandpoortvest is een vijftigjarige vrouw gewond geraakt. De vrouw liep lichte verwondingen op. De vrouw was op het moment van de aanrijding aan het fietsen. Bij het ongeval was ook nog een personenwagen betrokken. (TVDZM)