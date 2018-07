Fietsster (46) gewond 03 juli 2018

Een fietsster is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Auwegemvaart. Bij het ongeval was ook nog een bromfietser betrokken. De fietsster, een 46-jarige vrouw, liep lichte verwondingen op. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.