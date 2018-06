Fietsster (36) gewond 06 juni 2018

In de Gemeentestraat is een fietsster aangereden. Het ging om een 36-jarige vrouw. Zij liep lichte verwondingen op. Ze moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. Bij het ongeval was ook nig een personenwagen betrokken.





(TVDZM)