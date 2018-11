Fietspomp helpt fietsers Vrijbroekpark op weg Wannes Vansina

05 november 2018



De pech om met je fiets lek te rijden? In het Vrijbroekpark in Mechelen is dat geen probleem meer. De provincie liet aan het onthaalgebouw van het groendomein een publieke fietspomp plaatsen. Door het park rijden immers dagelijks honderden fietsers. Ze hebben lang niet alleen Vrijbroek als bestemming, vele zijn op weg naar school of het werk. Wie het ongeluk heeft met een lekke band te zitten, kan die dus op eenvoudige wijze en kosteloos oppompen dankzij het toestel.