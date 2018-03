Fietsersbond wil auto's uit invalsstraten weren 22 maart 2018

Ban 's ochtends gemotoriseerd verkeer uit invalsstraten als de Hoogstraat en de Sint-Katelijnestraat. Dat stelde de Mechelse Fietsersbond woensdag voor tijdens het vijfde Nationale Fietsapplaus. Teams van de Fietsersbond en Mechelen Klimaatstad applaudisseerden op verschillende plaatsen voor de voorbijrijdende tweewielers om op die manier hun appreciatie uit te drukken voor de trappers. "Richt deze en andere straten in als echte fietsstraten en houd er de auto's even weg tijdens de spitsmomenten", vraag Luc Van Espen van de Fietsersbond. De maatregel zou volgens hem niet alleen de veiligheid, maar ook de doorstroming van de fietsers ten goede komen. "Uit tellingen blijkt dat er 's ochtends bijna drie keer meer fietsers de Hoogstraat inrijden dan auto's."





PVDA organiseerde ook een fietsapplaus op het Kardinaal Mercierplein om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid op deze en andere plaatsen in de stad. (WVK)