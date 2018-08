Fietsersbond vraagt aanpassing van Raghenoplein 04 augustus 2018

02u37 0 Mechelen De Mechelse afdeling van de Fietsersbond vraagt aan AWV (Administratie Wegen en Verkeer) aanpassingen op het Raghenoplein in Mechelen. "De verkeerssituatie is er nu ronduit gevaarlijk voor fietsers, wij vragen verandering voor de start van het nieuwe schooljaar", zegt voorzitter Luc Van Espen.

"Sinds de gedeeltelijke heraanleg van het Raghenoplein, naar aanleiding van de realisatie van een ondergrondse parking onder de Speecqvest, ontvingen wij meerdere klachten. Zo is er heel wat verwarring over de drukknopjes aan de fietsoversteekplaatsen. Deze zouden zijn geplaatst 'om te vermijden dat er te veel groen wordt gegeven aan richtingen waar het niet nodig is'. Wij vragen echter om deze knopjes zo snel mogelijk te verwijderen of minstens buiten dienst te stellen. Deze situatie zal tijdens de school-spitsuren, met druk dubbelrichtingsfietsverkeer, tot verwarring en chaos leiden", zegt Van Espen. "Modernere en efficiëntere middelen zoals detectielussen of camera's maken het knopjes-drukken overbodig en geven zo zelfs sneller groen. Een tweede gevaar is het kruisen van fietsers met wagens en vrachtwagens die vanaf de Zandpoortvest afslaan naar de Leuvensesteenweg. Zij krijgen immers tegelijk groen licht, ook dit zal voor conflicten zorgen. Hier moet men de groenfase voor linksafslaand verkeer aanpassen. Een buffer-blok tegen die vluchtheuvel parallel aan de richting van de Leuvensesteenweg moet ervoor zorgen dat automobilisten vanaf de Speecqvest geen wachtende fietsers of voetgangers op de vluchtheuvel kunnen wegmaaien. Men vraagt acrobatentoeren van fietsers om dit kruispunt veilig over te geraken, dat kan na een heraanleg toch niet de bedoeling zijn?" (EDT)