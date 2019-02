Fietsers moeten omrijden voor werf aan Planckendael Wannes Vansina

24 februari 2019

De firma Gentse Kabel Werken start maandag met werkzaamheden op de Leuvensteenweg, ter hoogte van Planckendael. Aanvankelijk zouden tijdelijke verkeerslichten het verkeer over de ene resterende rijstrook loodsen, maar beslist werd om de planning aan te passen. Er komt nu geen veilige corridor voor tweewielers, waardoor er twee rijstroken blijven voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers in de richting van Leuven moeten wel omrijden via de Muizenvaart. De voetgangers kunnen oversteken. De werkzaamheden duren tot en met 8 maart.