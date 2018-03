Fietsers boos om sluiting van Speelgoedstraatje 14 maart 2018

Arbeiders van de stad Mechelen hebben gisterochtend de doorgang van het Speelgoedstraatje aan het station Nekkerspoel afgesloten met een poort. De maatregel werd vorige week aangekondigd in het kader van een integraal veiligheidsplan dat komaf moet maken met problemen van overlast en agressie in de buurt. De poort moet ervoor zorgen dat jongeren of daders het kleurrijke straatje niet meer als vluchtweg kunnen gebruiken. Fietsers uit de buurt zijn evenwel niet enthousiast, want zij zien een veilige verbinding verloren gaan. De alternatieven - de Grote Nieuwedijkstraat of de spoorwegparking - zijn immers een stuk gevaarlijker. "De poort is tijdelijk, maar mocht uit een evaluatie blijken dat ze het gewenste effect heeft, dan blijft ze mogelijk wel", zegt preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V). Aan de achterkant van de stationsparking wordt deze week ook werk gemaakt van een afsluiting en verfraaiing met beplanting. (WVK)