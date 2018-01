Fietser wordt onwel 30 januari 2018

Een fietser is gisteren plotseling onwel geworden toen hij aan het fietsen was in de Boerenkrijgstraat. Ter hoogte van de Varenbosstraat kwam de fietser kort na 17 uur ten val. Enkele omstaanders boden meteen hulp aan. De man werd ter plaatse gereanimeerd. Inmiddels werden ook de hulpdiensten ter plaatse gestuurd. "De man werd bij leven afgevoerd naar het ziekenhuis van Duffel", vertelt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. (WVK/TVDZM)